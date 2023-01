Monopoli: Fabio Concato incanta il Teatro Radar

Teatro Radar di Monopoli sold out per il concerto di Fabio Concato. L’evento a cura dell’Associazione Culturale “Il Tassello Mancante” di Putignano e in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Monopoli era stato programmato per lo scorso 16 dicembre 2022, ma è stato rinviato a domenica 8 gennaio 2023 in seguito alla positività al Covid19 del cantautore.

Due ore di un concerto improntate sulla musica e sulla parola, tra il serio e il faceto, un lungo viaggio dal 1977 (anno del suo esordio discografico) a oggi. Concato era accompagnato da Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre) e Gabriele Palazzi(batteria).

È stata l’occasione per ascoltare non solo i grandi successi, ma anche tanti altri brani del ricco repertorio di un autore elegante, capace di grande autoironia, sempre attento alle tematiche ambientali, sociali e civili.

Le sue canzoni sono entrate nella storia della musica italiana senza mostrare i segni del tempo. Da Domenica bestiale a Fiore di Maggio, passando per Guido piano, Rosalina, Sexi tango e O Bella bionda. Senza tralasciare i singoli dell’ultimo album Stazione nord.

«È stata una bella serata di musica che avrebbe dovuto aprire le festività natalizie e che invece si è tramutato nel primo grande evento dell’anno dell’Assessorato alla Cultura. Ringrazio l’associazione Il Tassello Mancante, il suo presidente e tutti i soci per l’opportunità che ci hanno offerto. Abbiamo avviato una collaborazione che nelle prossime settimane potrebbe riservarci altri grandi appuntamenti», afferma l’Assessore alla Cultura Rosanna Perricci.

