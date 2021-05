Monopoli | Emanuel Caserio testimonial per un docufilm sulla città

Una docuserie da 5 episodi per mettere in risalto le bellezze della città. Monopoli mette in mostra la sua costa, i suoi luoghi culturali, il centro storico, le campagne e la sua gente con un testimonial d’eccezione, l’attore protagonista della soap il Paradiso delle Signore Emanuel Caserio. La parte creativa e le riprese dei 5 episodi da 180 secondi sono state affidate alla Traipler, individuata dall’assessore al Turismo Cristian Iaia e del suo staff nell’ambito di un progetto di promozione volto a valorizzare la città in tutte le sue peculiarità più attrattive.