MONOPOLI – Giacomo Manzari e Manuel Nicoletti. Il Monopoli piazza altri due colpi e va verso il completamento della rosa. Un esterno d’attacco e un terzino sinistro per mister Laterza, che nelle ultime due apparizioni ha schierato i suoi con il 4-4-2. Manzari, classe 2000, è partito dal settore giovanile del Bari. Dopo il fallimento della società biancorossa è approdato al Sassuolo, con cui ha raccolto anche 3 presenze in Serie A oltre che 35 gettoni e 11 reti in Primavera 1. Poi il prestito alla Carrarese, 29 presenze e 3 gol e una stagione a Frosinone in B, con 12 gare nella stagione scorsa. Adesso torna in prestito in Puglia, a pochi km da casa, con l’obiettivo di vivere una stagione da protagonista e riconquistarsi le categorie superiori. Manuel Nicoletti si riaffaccia a Monopoli un anno dopo il suo addio. Era andato via nell’estate 2021, per approdare al Foggia di Canonico e Zeman. Poi a gennaio l’acquisto da parte del Crotone, solo 52 minuti in Serie B e la scelta da parte dei calabresi di puntare su Giron. Torna dove si era rilanciato, con il compito di sostituire Guiebre e regalare allo stesso tempo esperienza in difesa e freschezza in fase di spinta. Contemporaneamente a questi due arrivi potrebbe esserci la cessione di Nina, in procinto di essere trasferito in prestito in un altro girone di Serie C.