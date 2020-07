Monopoli | E’ Sales il primo volto nuovo. L’obiettivo è trattenere De Franco

Condividi

Ufficializzato l’arrivo di Sales chiudere per la conferma di De Franco e cominciare a pensare a costruire l’attacco Sono gli obiettivi del Monopoli nell’immediato futuro. La società incontrerà il capitano in queste ore per definire il prolungamento del contratto in scadenza il 31 agosto. In base a quello che sarà l’esito il patron Lopez e il suo entourage valuteranno alternative tipo l’ex Potenza Giosa. E’ stato già sostituito Rota, che dopo la dichiarazione apparsa sui social difficilmente resterà in Puglia. La società ha chiuso con Simone Sales, difensore classe ’88 proveniente dal Potenza e già agli ordini di Scienza quando vestiva la maglia della Cremonese. Quasi tutto da rifare il reparto offensivo. Jefferson non resterà, Cuppone è tornato a Pisa, Salvemini a Potenza e Fella potrebbe essere ceduto in Serie B. Per sostituirli si fanno i nomi dell’ex Catanzaro Giannone, 21 presenze e 3 reti nell’ultimo campionato e di Ernesto Starita, ex Bisceglie, lo scorso anno in doppia cifra con la Casertana. Capitolo direttore sportivo: ci sarebbe stato un contatto con Alfio Pelliccioni, con cui si è aperto un discorso per il ruolo di consulente di mercato. Sul ritiro invece le opzioni sono 3: Camigliatello Silano, Norcia e un’ipotesi locale, con la preparazione atletica da svolgere in altura in località selva di Fasano e la parte tattica sul campo di Alberobello. Ipotesi che prenderebbe corpo viste le temperature più miti del tardo pomeriggio di fine agosto e potrebbe essere confermata nel giro di una settimana.