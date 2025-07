Monopoli e Lecce si sfidano in amichevole il 9 agosto al Veneziani

Il Lecce di Eusebio Di Francesco e il Monopoli di Alberto Colombo si sfideranno alle 20.30 di sabato 9 agosto allo stadio “Veneziani”. Ad annunciare l’incontro è stato il club salentino attraverso una comunicazione ufficiale diffusa sui propri canali. Per i giallorossi si tratterà di un test importante in vista dell’imminente debutto stagionale in Coppa Italia, previsto per Ferragosto contro la Juve Stabia. L’incontro rappresenta un’opportunità utile anche per il Monopoli, che avrà la possibilità di testarsi con una squadra di massima serie.

