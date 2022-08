Colpi in attacco in arrivo per Monopoli e Foggia, compagini desiderose di far bene nel prossimo campionato di Serie C, con ambizioni importanti. Per i biancoverdi è ad un passo il ritorno di Giuseppe Fella, calciatore salernitano classe 1992 che nella passata stagione ha indossato la maglia del Palermo. Per i satanelli, arriva invece Dardan Vuhtaj: l’attaccante nella passata stagione ha indossato la maglia del Novara, allenato peraltro dall’ex tecnico rossonero Marchionni. Score importante per lui, alla luce delle 35 reti siglate in altrettante gare di Serie D con i piemontesi. In C è già passato dalla Puglia, indossando nel 2016/17 la maglia proprio del gabbiano.