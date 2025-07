Monopoli, è fatta per Antonio Imputato della Fidelis Andria

Il Monopoli ha un nuovo esterno. Si tratta di Antonio Imputato della Fidelis Andria. Come anticipato in ‘Speciale Calciomercato’ su Antenna Sud il calciatore classe 2004 ha chiuso l’accordo con il direttore sportivo Marcello Chiricallo. Il giovane calciatore nelle ultime due stagioni è stato tra i principali protagonisti della Fidelis tanto da aver attirato le attenzioni di diversi club di Serie C.

