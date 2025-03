Monopoli, due gare verità per terminare marzo

Finire marzo in bellezza per capire quali sono le reali ambizioni della squadra. Il Monopoli è chiamato a due gare delicatissime, con Casertana in casa e Cerignola in trasferta, che lo potranno proiettare o all’inseguimento delle prime della classe o a guardarsi le spalle da chi insegue. I biancoverdi, a sei giornate dal termine ma con cinque gare ancora da disputare a causa dell’impegno sulla carta con il Taranto all’ultima giornata, hanno 50 punti in classifica, 7 in meno dell’Avellino, che però ha una gara in più da disputare e 8 in meno della capolista Audace Cerignola, che ha giocato lo stesso numero di partite rispetto a Viteritti e compagni. Ad inseguire il Crotone a 47 con lo stesso numero di gare, il Benevento a 45, il Potenza a 44 ma con una gara in meno e il Catania a 43. Il prossimo turno sarà già fondamentale: Monopoli impegnato in casa con la Casertana, che dopo il ritorno di Iori ha conquistato un successo importantissimo nel suo cammino salvezza e che adesso ha 9 punti di vantaggio sul Messina, un margine che le permetterebbe di salvarsi senza passare dai playout, Cerignola fermo a causa della sosta forzata per l’impegno che doveva essere contro il Taranto. Il Crotone, invece, sarà impegnato a Catania, mentre il Benevento ospiterà il Picerno e il Potenza sarà di scena ad Avellino. Un successo permetterebbe quantomeno di tenere le inseguitrici a distanza e di provare ad accorciare da chi sta davanti, nonostante un margine quasi incolmabile. Poi ci sarà lo scontro diretto di Cerignola di domenica 30 marzo, una gara a cui Viteritti e compagni dovranno provare ad arrivare con una vittoria che lascerebbe viva qualche speranza di rimonta.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author