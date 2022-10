“Non sono ancora al 100%, quella di lunedì scorso è stata la mia prima partita dopo un infortunio lungo e fastidioso. Ero un po’ preoccupato per il ritorno in campo, ma credo sia andata bene. Differenze tra la Laterza e Pancaro? Non saprei trovarne perché proprio per via dell’infortunio ho vissuto poco la gestione precedente. Con il nuovo allenatore si comincia a vedere qualcosa, ma ci sarà ancora tanto da lavorare. La nostra pecca è sempre stata quella di non avere una precisa identità: come ho detto, con il nuovo tecnico lavoriamo per questo“. Così Mirko Drudi, difensore centrale del Monopoli, tornato in campo lunedì scorso a Viterbo con il Monterosi dopo un lungo infortunio.