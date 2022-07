MONOPOLI – Giuseppe Laterza ha risolto il contratto con il Taranto ed è finalmente il nuovo allenatore del Monopoli. Il tecnico di Fasano, classe 1979 verrà ufficializzato a breve. Insieme a lui nello staff il vice Giuseppe Lentini, il preparatore atletico Francesco Rizzo e il preparatore dei portieri Francesco Monaco. Saranno loro a guidare il Monopoli a partire dal 25 luglio, quando il Monopoli si radunerà per poi partire alla volta di Cascia, dove resterà fino al 13 agosto. Nel frattempo si lavora per individuare i sostituti di Mario Mercadante, andando al Cesena e Matteo Arena, nuovo giocatore della Spal. A Bizzotto e Fornasier verrà affiancato un giocatore esperto: due i nomi in auge, entrambi svincolati. Il primo è quello di Michele Cremonesi, 34 anni, 139 presenze in B in carriera con le maglie di Venezia, Perugia, Spal, Crotone e Cremonese, fino al 30 giugno tesserato con la Reggiana. Seguito anche Mirko Drudi, anch’egli svincolato da poche ore dopo l’esperienza al Pescara. Per lui un passato in B a Pescara e Cittadella ma anche campionati in C ad alti livelli con il Lecce. C’è tempo per trattare e per regalare a Laterza una retroguardia degna delle ambizioni della società, che punta a confermare l’ottimo campionato della passata stagione.