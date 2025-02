Monopoli, diversi dubbi per Colombo in vista del Messina

Le squalifiche di Bulevardi e Valenti innescano una serie di dubbi nell’allenatore del Monopoli Alberto Colombo in vista del match casalingo con il Messina, in programma domenica prossima alle ore 15 allo stadio Veneziani. Il primo dei quesiti riguarda il sistema di gioco: è molto probabile che Colombo mantenga le sue certezze restando al 3-5-2 ma visti gli ultimi risultati un passaggio al 4-2-3-1 non sarebbe utopia. In caso di difesa a tre potrebbe tornare in fascia capitan Viteritti, con uno tra Miranda e Bizzotto nei tre di difesa con il rientrante Angileri e capitan Miceli. L’alternativa, invece, sarebbe il ritorno in campo dal 1’ del giovane Scipioni, con Viteritti che resterebbe a fare il braccetto con Miceli e Angileri a completare il pacchetto arretrato. In caso di 4-2-3-1, invece, la squadra non subirebbe rivoluzioni di sorta: Viteritti farebbe il terzino destro, con Miceli e Angileri centrali e uno tra Pace e Contessa nel ruolo di terzino sinistro. Battocchio e De Risio agirebbero al centro del centrocampo con Falzerano largo a destra, Bruschi largo a sinistra e uno tra Pellegrini e Greco nel ruolo di trequartista. In attacco, invece, l’unico sicuro del posto è bomber Ciccio Grandolfo, tornato a disposizione dopo l’influenza che lo ha tenuto fermo domenica scorsa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author