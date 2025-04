Monopoli, difesa di ferro e pragmatismo: ora l’assalto ai playoff

Il Monopoli si gode la terza posizione in classifica in vista del termine del campionato, ma soprattutto dei playoff, dove la squadra biancoverde non si accontenterà di un semplice ruolo da partecipante. Dopo una stagione al di sopra di ogni aspettativa, il Monopoli vorrà essere tra le protagoniste nella lotta per la promozione in Serie B.

Il segreto dei biancoverdi

Gran parte del successo della squadra è da attribuire alla solidità difensiva: con sole 22 reti subite, il Monopoli di mister Colombo vanta la miglior difesa dell’intero campionato.

Poche reti, ma decisive

Un dato significativo che testimonia il pragmatismo del Monopoli è il numero di gol segnati: appena 33, a dimostrazione del fatto che non serve vincere con goleade, ma basta segnare un gol in più dell’avversario. Un approccio che ricorda il celebre “corto muso” di Massimiliano Allegri.

Ultime tre gare per restare nella parte alta della griglia playoff

Con tre partite ancora da disputare (considerando il turno di riposo nell’ultima giornata), il Monopoli dovrà capire da quale posizione affronterà i playoff. Per mantenere a distanza il Crotone, distante solo due lunghezze, i biancoverdi dovranno ottenere il massimo dei punti contro avversari ostici:

Potenza (in casa): squadra rivelazione del campionato, capace di sorprendere grazie al suo gioco e alla vena realizzativa di Salvatore Caturano, secondo miglior marcatore della stagione con 19 reti.

Avellino (in trasferta): attuale capolista e in lotta per la vittoria del campionato.

Giugliano (in casa): squadra che cercherà fino all’ultima giornata di difendere la sua posizione tra le prime dieci.

La strada è in salita, ma il Monopoli ha dimostrato di poter competere con le migliori.

