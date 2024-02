Monopoli, detenzione e porto illegale di armi: un arresto

I Carabinieri della Compagnia di Monopoli hanno arrestato un uomo ritenuto responsabile, in concorso con altri, di detenzione e porto illegale di armi in luogo pubblico o aperto al pubblico, per fatti accertati il 3 giugno 2020 a Bisceglie.

L’accusa si basa su gravi indizi di colpevolezza, acquisiti grazie alle indagini coordinate dalla Procura del capoluogo e condotte dalla Sezione Operativa della Compagnia Carabinieri di Monopoli, che hanno utilizzato immagini dei sistemi di videosorveglianza.

La vicenda riguarda un’operazione punitiva ai danni di un 49enne del luogo, presumibilmente legata alla gestione del traffico di sostanze stupefacenti. La misura cautelare è stata eseguita presso la Casa Circondariale di Lanciano (CH), dove l’indagato è già detenuto per un’altra causa legata all’operazione “Partenone” del 27 settembre scorso.

