Monopoli, De Risio: “Fondamentale ritrovare la vittoria”

Il Monopoli torna a sorridere. Nel match contro il Messina, i biancoverdi ritrovano vittoria e spirito, come ammesso da Carlo De Risio, centrocampista del club pugliese, ai microfoni di Antenna Sud: “Siamo contenti, era fondamentale ritrovare la vittoria perché mancava da qualche partita. In settimana ci siamo parlati e abbiamo cercato di lavorare con tranquillità. Abbiamo disputato un gran secondo tempo e siamo riusciti a portare a casa la vittoria. C’è stata una piccola flessione dopo una serie di risultati utili consecutivi ma succede a tutte le squadre. L’importante è ritrovare lo spirito e oggi lo abbiamo dimostrato. Non ascoltiamo le critiche, conosciamo gli obiettivi iniziali e ci siamo ritrovati in alto consapevoli di essere una buona squadra. Dovremo affrontare le ultime partite con grande entusiasmo per arrivare nella miglior posizione possibile in vista dei playoff, un traguardo importante per il Monopoli”.

