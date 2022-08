MONOPOLI – Carlo De Risio a un passo, lavori in corso ma senza fretta per il ritorno di Giovanni Pinto mentre a Milano si andrà sull’esterno sinistro. Il Monopoli continua a puntellare la squadra in vista dell’esordio in campionato previsto per domenica in casa contro il Taranto. De Risio è il centrocampista strutturato di cui il Monopoli aveva bisogno. 185 cm, più di 200 presenze in Serie C con le maglie di Catanzaro, Bari e Pescara tra le altre, 15 gettoni in B con l’Avellino e tanta esperienza nel centrocampo a 2. Con il giocatore proveniente dal Bari, che firmerebbe un biennale, diventerebbero 7 i centrocampisti centrali a disposizione di Laterza. Troppi per una squadra che potrebbe giocare con il 4-4-2 o il 4-2-3-1. Non è escluso, infatti, che si vada a sfoltire la rosa in quella parte di campo (Nina e Vitale potrebbero partire in prestito) per regalarsi un esterno sinistro. Sempre Terrani nel mirino, anche se a Milano ci potrebbero essere altre novità. Non sarà oggi, invece, la giornata di Giovanni Pinto. Il terzino sinistro classe 1991, individuato dopo la trattativa sfumata con Nicoletti, finito alla Reggiana, è svincolato dopo l’esclusione dallo scorso campionato del Catania e potrebbe accasarsi ovunque in qualsiasi momento. L’impressione, però, è che sia solo uno dei due-tre nomi accostati al Monopoli in quel ruolo e che la società voglia valorizzare Falbo.