Monopoli, Cristallo ha rifiutato il rinnovo. Standby su Vitale

Cristallo ha rifiutato il rinnovo, Vitale è in standby, Albertazzi, Pace, De Risio e Contessa non resteranno. Cinque dei sei giocatori in scadenza di contratto con il Monopoli non continueranno quasi certamente l’avventura con il club, con la società che riflette sulla strategia da adattare per il portiere. Terminerà, quindi, l’avventura dell’esterno barlettano. Prodotto del settore giovanile ha sottoscritto il suo primo contratto da professionista nel 2023, dopo gli anni in prestito al Barletta e Francavilla in Sinni. Quando sembrava essere tutto pronto per il rinnovo il calciatore ha rifiutato la proposta della società del presidente Rossiello, comunicando di voler proseguire la sua carriera altrove. Discorso diverso per Samuele Vitale: dopo l’ottima stagione il Monopoli valuterà la strategia sull’estremo difensore, scegliendo se puntare ancora su un under e quindi andando su profili diversi o affidandosi ad un over, con il portiere dell’ultima stagione che tornerebbe prepotentemente di moda. Non verranno, rinnovati, invece, i contratti del centrocampista Carlo De Risio, che lascerà Monopoli dopo tre anni, degli esterni Federico Pace e Sergio Contessa e del portiere Mirko Albertazzi.

