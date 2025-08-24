Monopoli-Cosenza, pari e spettacolo: 2-2 al Veneziani, Mazzocchi riacciuffa il Gabbiano

Pari e spettacolo tra Monopoli e Cosenza che danno avvio al loro campionato con un 2-2 figlio di una partita resa lunghissima dai numerosi interventi al Var del direttore di gara. Un punto a testa, nessun vincitore e nessun vinto tra pugliesi e calabresi.

Colombo opta per il consueto 3-5-2 con Tirelli e Longo in avanti e con Scipioni e Imputato larghi sulle fasce a centrocampo, Buscè replica con un 3-5-1-1 nel quale Florenzi è il riferimento sulla trequarti alle spalle di Mazzocchi. In cronaca. Ospiti più vivaci, ma i primi 25 minuti sono all’insegna dell’equilibrio. La gara si stappa al minuto 26 grazie a un’invenzione personale di Florenzi che dribbla un avversario, rientra sul destro e dal limite lascia partire una traiettoria imprendibile per Piana. Autentica magia del 24 e ospiti avanti. Trascorrono quattro minuti e per poco i rossoblù non pervengono al raddoppio, ancora una volta con una soluzione dal limite, questa volta di Garritano, che esaurisce la sua corsa di poco più in su rispetto alla traversa. Per trovare tracce del Gabbiano bisogna attendere fino al minuto 37, quando un assolo di Imputato dalla sinistra si conclude con un sinistro ben respinto da Vettorel. Da quel momento, però, i biancoverdi si accendono e, due minuti dopo, trovano il pareggio: Viteritti cross da destra, doppio velo di Longo e Tirelli e impatto perfetto sul pallone per Imputato che insacca con un piazzato angolato. Al minuto 41 per poco i padroni di casa non ribaltano la situazione: liscio clamoroso di Vettorel, ma Falzerano non ne approfitta spedendo a lato a porta sguarnita con un pallonetto dal limite.

La ripresa inizia come era terminato il primo tempo, con i pugliesi in avanti e pericolosi al 48′ da calcio di punizione: sponda con la testa di Miceli e girata volante di Tirelli fuori misura. Sono le prove generali della rete del 2-1 monopolitano che arriva puntuale al minuto 60: Viteritti serve Scipioni che mette al centro per lo stesso Tirelli che al volo con un destro potentissimo supera Vettorel. I ragazzi di Colombo non si fermano e al minuto 65 sfiorano il tris, lo fanno con un calcio di punizione di Bordo che termina di poco alto sopra la traversa. Poi, all’improvviso, nel momento in cui il Cosenza sembra non averne più, ecco materializzarsi l’inatteso 2-2: respinta corta della difesa biancoverde, Mazzocchi non ci pensa su due volte e pesca il jolly dalla distanza beffando Piana con un lob preciso e potente. E’ l’ultimo sussulto di un incontro che di lì in avanti non regala praticamente più nulla. Finisce così dopo dieci minuti di recupero, con Monopoli e Cosenza che si spartiscono la posta in palio.

TABELLINO

MONOPOLI (3-5-2): Piana; Viteritti, Miceli, Piccinini; Scipioni, Falzerano (37′ st Calvano), Bordo (22′ st Battocchio), Greco, Viteritti; Tirelli (37′ st Bruschi), Longo (22′ st Fall). All.: Colombo

COSENZA (3-5-1-1): Vettorel; Caporale, D’Orazio, Dalle Mura (23′ st Damello); Cimino (15′ st Arioli), Kouan, Garritano, Ragone (1′ st Contiliano), Cannavò (15′ st Ferrara); Florenzi; Mazzocchi. All.: Buscè.

ARBITRO: Gemelli di Messina

MARCATORI: 26′ pt Florenzi (C), 39′ pt Imputato (M), 12′ st Tirelli (M), 30′ st Mazzocchi (C)

