Monopoli-Cosenza 2-2, pagelle: Tirelli sugli scudi, Longo delude

Nella sfida che ha visto il Monopoli rimontare con carattere, spiccano le prove di Tirelli e Imputato, mentre deludono Longo e Falzerano, colpevole di un grave errore sotto porta.

TOP: Tirelli 7 – Sempre decisivo: partecipa con un velo all’azione dell’1-1 del Monopoli e timbra il 2-0 con un gran destro al volo.

FLOP: Longo 5,5 – Anche lui protagonista con un velo nell’azione che porta al pareggio di Imputato, ma per il resto si vede pochissimo.

Le pagelle

Piana 6 – Impossibile arrivare sul destro di Florenzi, sorpreso dalla respinta corta della difesa in occasione del gol di Mazzocchi.

Viteritti 6.5 – Prezioso in occasione dell’assist fornito allo stesso Imputato.

Miceli 6 – Solita garanzia al centro della difesa.

Piccinini 6 – Non sfigura al pari dei suoi colleghi di reparto.

Scipioni 6,5 – Diventa protagonista nella ripresa con l’assist per il provvisorio 2-1 di Tirelli

Greco 6 – Fa legna a centrocampo, senza lasciare troppe tracce di sé.

Bordo 6 – Sfiora il 3-1 con un bel calcio di punizione: mira di poco imprecisa.

Falzerano 5,5 – Nel vivo del gioco. Mezzo voto in meno per il 2-1 mancato a un passo dal tramonto della prima frazione: errore grave, per uno con la sua esperienza, a porta semi sguarnita.

Imputato 7 – L’altro top di serata. Suo il gol dell’1-1 (da attaccante navigato). Perenne spina nel fianco per la difesa cosentina.

Allenatore, Colombo 6 – Il suo Monopoli parte malino, ma poi dimostra personalità nel raddrizzare l’incontro, oltre a una già spiccata identità di gioco. Non ottiene granché dalle sostituzioni nella ripresa.

