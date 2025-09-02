2 Settembre 2025

Monopoli, “Conosciamo il valore delle sfumature”: presentata la nuova maglia home

Flavio Insalata 2 Settembre 2025
Il Monopoli ha scelto un palcoscenico speciale per svelare la maglia da casa della stagione 2025/2026. Non una passerella tradizionale, ma un set in mare aperto a bordo del Caicco Ibruv, con Mattia Tirelli simbolicamente al timone dell’imbarcazione.

La presentazione si è accompagnata al claim “Conosciamo il valore delle sfumature. Le indossiamo con orgoglio”, che esalta identità e appartenenza. Insieme a Tirelli, protagonisti della campagna anche Viteritti e Fall, volti scelti per incarnare lo spirito del nuovo corso biancoverde.

A fare da cornice, il richiamo al “rumore del Veneziani”, lo stadio che ogni domenica diventa cuore pulsante del tifo monopolitano.

Con questa presentazione suggestiva, la società riafferma il legame con la propria comunità: mare, colori e passione si fondono in un’unica bandiera, quella biancoverde, pronta a sventolare nella nuova stagione.

