Monopoli, con la Casertana per sfatare un tabù che dura da 34 anni

Sfatare un tabù per accorciare temporaneamente dalle due battistrada. Il Monopoli si ritroverà di fronte al Veneziani alla Casertana, un avversario indigesto negli ultimi anni. L’ultima vittoria in casa del gabbiano contro i falchetti risale alla stagione 1990/1991 con gol di Francesco Passiatore, l’allenatore che ha guidato il Monopoli alla vittoria della Coppa Italia di Serie D che poi ha permesso ai biancoverdi di tornare in C attraverso i playoff. Da quel momento in poi tra i professionisti solo pareggi e sconfitte. Lo scorso anno fu un gol di Curcio a condannare al ko i biancoverdi, che con Cristallo erano riusciti a pareggiare il gol di Casoli che aveva portato in vantaggio gli ospiti. Nella stagione 2020/2021 la beffa fu firmata da un ex, Gigi Cuppone, che su assist di Pacilli firmò il gol della vittoria. Casertana indigesta anche nella stagione dei record, 2019/2020. L’8 marzo 2020, con il lockdown che sarebbe cominciato a mezzanotte del giorno dopo, il Monopoli si vide battuto da un calcio di rigore di Corado al 90’. Castaldo decisivo nel 2018/2019, mentre nel 2017/2018 finì in parità, con Turchetta che rispose a Ferrara. Casertana vincente anche nel 2016/2017 e nel 2015/2016. Una vittoria, quindi, sarebbe salutare per due motivi: avvicinarsi a chi sta davanti e sfatare un tabù che dura da troppo tempo.

