Monopoli, Colombo: “Vogliamo ritrovare continuità”

Continuità. Questa la parola d’ordine del Monopoli che si appresta ad affrontare il Trapani dopo il successo contro il Messina. Una sfida ostica per la compagine biancoverde, presentata così dal tecnico Alberto Colombo in conferenza stampa: “Prima del match col Cerignola, il Trapani era reduce da tre vittorie e un pareggio in quattro gare. Nonostante una mini-rivoluzione nel mercato di gennaio, i siciliani sono risaliti in classifica. Cercheranno di reagire alla sconfitta contro la capolista, hanno utilizzato due sistemi di gioco differenti perché possono optare per diversi moduli. Dopo la vittoria col Messina, cercheremo di ritrovare la continuità a cui eravamo abituati. Cercheremo anche di migliorare le prestazioni con una serenità superiore”.

Indisponibili: “Ci sono delle situazioni che stiamo vagliando. Calvano sta recuperando ma vedremo se potrà far parte della trasferta. È reduce da uno stato febbrile e dobbiamo valutarlo. Pace è in forte dubbio, mentre il resto dovrebbe essere a disposizione esclusi Cascella e Vazquez”.

Aspetto mentale: “La vittoria col Messina ci ha dato tanto, la settimana è stata nettamente diversa rispetto alle precedenti. La squadra era più leggera, vogliamo confermare il trend positivo contro una squadra che cercherà di disputare una grande partita in casa propria”.

Bulevardi: “Abbiamo colto l’occasione della squalifica per lavorare a parte con Danilo e fargli seguire un percorso alternativo rispetto alla squadra. Questa settimana ha lavorato totalmente con il gruppo ed è un giocatore completamente a disposizione. Terremo in considerazione anche le motivazioni”.

Modulo: “Stiamo valutando tutte le possibilità, sia a gara in corso che dall’inizio. Abbiamo cercato di lavorare anche sul sistema adottato nella seconda parte della gara col Messina ma questo fa capire che quando c’è l’esigenza di vincere la partita il giocatore tira fuori energie e volontà che ti permette di andare oltre ad un modulo utilizzato in maniera relativa”.

Pellegrini: “Di solito, dopo un gol gli attaccanti ricevono un’iniezione importante di fiducia e di autostima. Spesso ho operato scelte anche in base a questo aspetto. È un attaccante che sa lavorare molto bene in coppia e ha i movimenti adatti per attaccare la profondità. Lo stesso Bruschi ha disputato una grande partita e non sarà una scelta facile, tenendo contro che Grandolfo ad oggi è imprescindibile, in particolar modo per caratteristiche”.

