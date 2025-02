Monopoli, Colombo: “Vogliamo reagire dopo il passo falso col Catania”

Reagire dopo la sconfitta contro il Catania. Questa la ricetta indicata da Alberto Colombo, tecnico del Monopoli, alla vigilia del match con il Team Altamura: “Il Team Altamura è una squadra difficile da codificare, perché alterna varie situazioni. Possono cambiare anche in corsa e non sarà facile. È una squadra che nelle ultime cinque trasferte non ha mai perso, facendo risultato a Benevento e Cerignola. Non sarà una sfida semplice ma vogliamo reagire, soprattutto per noi stessi. Vogliamo dimostrare che quanto accaduto col Catania è un passo falso. È stata un’occasione persa, anche per la prestazione di generosità del secondo tempo. Dobbiamo trarre aspetti positivi, come la reazione e la voglia di fare risultato contro una squadra che avrà il nostro stesso obiettivo”.

Assenti: “Oltre allo squalificato De Risio, i lungodegenti Calvano, Cascella e Vazquez non saranno della partita. Il resto del gruppo è a disposizione. Stiamo valutando qualche acciaccato, come Battocchio, Pace e Bulevardi, ma non dovrebbero esserci particolari problemi”.

Restare in partita: “Gli episodi incidono. Contro il Catania c’è stato un errore individuale, mentre contro la Cavese gli approcci nei due tempi non sono stati eccelsi. Cerchiamo di tenere sul pezzo i ragazzi quotidianamente, sappiamo che ogni singolo episodio può cambiare l’inerzia di una partita, in positivo o in negativo”.

Modulo: “Alcune caratteristiche possono aiutare un determinato sistema. Non essendoci Carlo (De Risio, ndr), dobbiamo trovare il sostituto. Possiamo variare la costruzione ma le caratteristiche dei giocatori possono variare sistema di gioco. Ho qualche idea su chi potrà sacrificarsi, pur con caratteristiche diverse. Sicuramente si partirà con il solito sistema di gioco”.

Dubbi offensivi: “Tutti i giocatori stanno bene. Bruschi ha fatto bene, non ha preso bene l’esclusione come normale che sia ma la reazione è stata ottima. Pellegrini dimostra durante le sedute di allenamento di avere caratteristiche di attacco della profondità che però necessitano di ambientamento con il reparto. Conosciamo le qualità di Sylla e Yeboah deve sfruttare le occasioni che gli vengono concesse”.

Le scadenze federali: “Pensiamo solo a domani. Queste situazioni non dipendono da noi, possono toccarci da vicino ma dobbiamo concentrarci su domani. Accetteremo ciò che capiterà”.

