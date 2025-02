Monopoli, Colombo: “Vogliamo consolidarci come una realtà”

Il pareggio contro il Benevento ha confermato le ambizioni del Monopoli. Il club biancoverde, inoltre, ha posto un ulteriore tassello per la costruzione del futuro rinnovando il contratto del tecnico Alberto Colombo fino al 2026. Alla vigilia del match contro il Catania, l’allenatore dei pugliesi ha espresso così la propria soddisfazione: “Sono molto felice. Il gesto del presidente mi ha reso estremamente orgoglioso ma ora pensiamo alla partita di domani, pur dopo aver messo un tassello per il futuro mio e della società. È un compito che mi riempie di orgoglio”.

Indisponibili: “Durante la settimana, Cascella ha accusato una ricaduta. Il resto del gruppo è a disposizione. Rientra De Risio ma potrebbe non esserci Virgilio, il quale ha un problema alla fascia plantare. Battocchio? Per queste tre settimane sta seguendo delle cure in alcuni giorni che lo obbligano al riposo il giorno successivo ma attraverso questo lavoro sta migliorando sensibilmente. È stata una settimana corta ma sta bene e sta migliorando rispetto alle precedenti settimane”.

Catania: “L’entusiasmo non deve mai sfociare in presunzione. Il Catania è una squadra che ha sempre dovuto lottare con tante defezioni e non avrà l’organico a completa disposizione. Comunque, la rosa degli etnei è composta da uomini di provata esperienza e abituati alle responsabilità, così come il loro tecnico. Nutro un grande rispetto per il Catania perché è una squadra di valore. Sta attraversando un momento particolare ma in una gara secca tutto può succedere. Gli episodi possono incidere così come nel match tra i rossoblu e il Cerignola, in cui ho visto una sfida equilibrata fino alla parità numerica e ho visto un Catania coriaceo e pronto a sfruttare ogni situazione. Ci attende una gara estremamente complicata, avvalorata dalla qualità degli avversari”.

Gerarchie centrocampo-attacco: “Gestirò in base agli allenamenti e agli avversari. C’è abbondanza, ormai ho tutti a disposizione ed è una difficoltà ma è anche una certezza. Ho una rosa che può giocarsela con tutte perché in ogni reparto ci sono caratteristiche diverse. L’abbondanza dovrà essere accolta anche dal gruppo come un valore e chi sarà meno contento dovrà sfruttare al massimo le sue carte per orientare diversamente le scelte”.

Pellegrini: “È una seconda punta che sa fare raccordo ma anche attaccare la profondità con razionalità, qualità e velocità. Può aiutare chi collabora con lui perché ha le caratteristiche e i tempi del grande giocatore”

Pareggio col Benevento: “Abbiamo vissuto il risultato in modo positivo ma le analisi devono restare equilibrate. Potevamo fare meglio in una fase e ci abbiamo lavorato in settimana. Il gruppo, però, è solido, unito e ha determinati valori. Dobbiamo trovare gli stimoli giusti per smentire chi ci considera sfavorito per una vittoria”

Gare casalinghe: “Il fattore campo ha una rilevanza particolare in questo girone. Nella mentalità del tifoso, sfruttare i due turni in casa potrebbe essere un valore ma conosciamo le difficoltà dei match. La classifica? Se dovessimo ottenere un risultato importante sarebbe un’ulteriore conferma. Vogliamo essere una realtà”.

Dubbi: “Con la crescita fisica dei nuovi, come Contessa e Miranda, ho tanti pensieri e tanti dubbi per domani. Ci sono tanti giocatori che meriterebbero di giocare ma vedremo di operare le scelte migliori”.

