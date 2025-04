Monopoli, Colombo: “Vogliamo chiudere il campionato in modo positivo”

Sarà il Giugliano l’ultimo avversario del Monopoli nella regular season. Dopo la sconfitta di Avellino, infatti, i biancoverdi vogliono chiudere al meglio il campionato in vista dei playoff, come dichiarato dal tecnico Alberto Colombo alla vigilia del match: “Il Giugliano è una squadra che crea molto, ha una propensione offensiva e ha volte è vulnerabile proprio perché cerca di segnare un gol in più degli avversari. È una compagine che può metterti in difficoltà. Sarà una partita da affrontare con il massimo della concentrazione, abbiamo le idee per poter mettere in difficoltà chiunque ma servono le giuste motivazioni per certificare un percorso straordinario. Abbiamo sognato qualcosa di diverso ad un certo punto ma, confrontando l’andata con il ritorno, siamo ad un punto sotto la prima parte di stagione. La differenza, probabilmente, è derivata dalle rivali, le quali hanno dimostrato di avere rose attrezzate per campionati importanti”.

Infermeria: “Rientra tra i convocati Greco. Perdiamo per squalifica Miceli, mentre gli altri indisponibili saranno gli stessi di Avellino. Bulevardi non sarà tra i convocati perché ha un fastidio alla caviglia, mentre Miranda è praticamente guarito ma non vogliamo rischiarlo”.

Terzo posto a rischio: “Abbiamo vissuto con delusione questa situazione ma con la consapevolezza che c’è ancora una gara da giocare. Vogliamo ottenere i tre punti prima di attendere novità dagli altri campi. L’aspetto principale è concentrarci su noi stessi dopo il passo indietro di Avellino, pur riconoscendo la qualità dell’avversario. Rivedendo il match, potevamo fare qualcosa in più e vogliamo chiudere in bellezza al cospetto di una squadra che cercherà di chiudere in modo positivo”.

La difesa: “Casmbiando gli orizzonti di classifica, abbiamo cercato di essere meno difensivi. A volte ci siamo riusciti, altre no. La compattezza del girone d’andata aveva portato la squadra ad avere questa identità, mentre nel girone di ritorno abbiamo cercato di fare qualcosa di diverso dal punto di vista tattico, anche accettando la parità numerica. Potevamo evitare alcune reti ma a volte i numeri sono influenzati da situazioni relative a certi periodi”.

L’assenza di Miceli: “Per via dell’assenza di un leader, cambiare troppo sarebbe eccessivo. La certezza è il sistema di gioco. Bizzotto farà il centrale e poi sceglieremo il braccetto tra Contessa e Cristallo”.

La gestione di De Risio e degli infortunati: “Il problema di Carlo (De Risio, ndr) è la continuità durante la settimana. Avere un confronto con lui e con lo staff per calibrare i carichi di lavoro lo ha agevolato. In questo momento ha dimostrato di dare molto in termini di costruzione e abbiamo dovuto sacrificare un ragazzo importante per noi come Battocchio. Questo ci permette di avere due giocatori importantissimi. Abbiamo l’obiettivo di recuperare Calvano, Greco si è riunito al gruppo a metà settimana e vedremo se rischiarlo dall’inizio o permettere a Calvano di scendere in campo dal primo minuto. Abbiamo dato minutaggio a qualcuno in vista dei playoff, dove cercheremo di avere quanti più giocatori possibili”.

