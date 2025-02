Monopoli, Colombo: “Un episodio ha cambiato la partita”

“Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, ed effettivamente così è stato. Subire gol dopo pochi minuti da una squadra solida come il Catania, che già con il Cerignola aveva dimostrato compattezza, ha reso tutto più complicato. Nel primo tempo abbiamo faticato a trovare soluzioni efficaci per mettere in difficoltà la loro difesa, anche perché, sul piano fisico, il Catania era difficile da sorprendere sulle palle alte”. Ha analizzato Alberto Colombo, tecnico del Monopoli, subito dopo il ko casalingo con il Catania.

“Abbiamo provato a muovere il pallone più velocemente, ma con difficoltà. Nella ripresa, allargando maggiormente il gioco, siamo riusciti a rientrare in partita e a spostare l’inerzia a nostro favore. Tuttavia, un episodio ha cambiato il corso del match. Sulle palle inattive, già nostro punto debole a causa della differenza fisica con gli avversari, abbiamo forse peccato allungandoci troppo. Questo ha permesso al Catania di sfruttare l’occasione e chiudere la partita a proprio favore”, ha concluso Colombo.

