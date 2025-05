Monopoli, Colombo suona la carica: “Vogliamo provarci fino alla fine”

Dopo la sconfitta per 3-1 nel match di andata, al Monopoli servirà una grande rimonta per eliminare la Giana Erminio e proseguire il proprio cammino nei playoff di Serie C. Una sfida difficile ma non impossibile, quella dei biancoverdi, che al ‘Veneziani’ hanno il dovere di crederci e non arrendersi, come dichiarato dal tecnico Alberto Colombo alla vigilia dell’incontro: “C’è la speranza e soprattutto la volontà di provarci fino alla fine. Ci crediamo perchè questa squadra per tutta la stagione non ha mai mollato, ha sempre dimostrato di dare il massimo. Il risultato dell’andata ovviamente ci mette nella condizione di dover trovare una rimonta importante. Dovremo fare delle valutazioni anche in base alla condizione fisica e a chi sta meglio oggi. Riconosciamo il valore dell’avversario, ma al tempo stesso non dobbiamo arrenderci e dobbiamo provarci. Già dal nostro rientro di ieri abbiamo preparato un match che inevitabilmente per noi è di capitale importanza. Non dobbiamo pensare a quanto successo nella gara di andata se non per analizzare quello che non ha funzionato. Dobbiamo concentrarci sull’obiettivo di raggiungere quel risultato che tutti auspichiamo”.

Non faranno parte del match gli infortunati Vazquez, Miranda, Angileri, Yeboah, Cascella e Capozzi, oltre allo squalificato Miceli. Restano da valutare le condizioni di Falzerano.

