Monopoli, Colombo: “Sarà un match diverso rispetto a quello di Coppa Italia”

Una settimana dopo, Monopoli e Cosenza tornano a sfidarsi. Nel match di Coppa Italia Serie C della scorsa settimana, i biancoverdi hanno avuto la meglio sui calabresi ma, secondo il tecnico dei pugliesi Alberto Colombo, la sfida di domani sarà completamente diversa: “Sarà una partita completamente diversa rispetto a quella di Coppa, anche per i nomi. Bizzotto e Valenti hanno giocato titolari settimana scorsa e domani non ci saranno. Anche a livello tecnico, mi aspetto che vari qualcosa rispetto alla Coppa”.

Assenti e indisponibili: “Rispetto alla partita di Coppa non avremo Bizzotto e Valenti, reduci dalla squalifica rimediata nei playoff. Angileri è out e Bulevardi non sarà a disposizione per scelta tecnica. Yeboah non ha ancora completato l’iter del recupero fisico. Il resto del gruppo è a disposizione, compreso Cascella”.

Cosenza: “L’innesto di Dametto, Ferrara e Contiliano stravolge la formazione del Cosenza. Non conosco le scelte di Buscè ma se dovesse schierarli significherebbe cambiare il 30% della squadra. Mi aspetto una partita difficile, in Coppa Italia è stato un match sul filo dell’equilibrio. Troveremo una squadra con dei valori, che avrà un impatto diverso con l’innesto dei nuovi. Dimentichiamo il match di Coppa Italia”.

Pronostici: “Le squadre che hanno operato sul mercato e hanno un blasone come Catania, Salernitana e Benevento sembrerebbero le squadre destinate a un campionato di alta classifica. A loro aggiungerei Crotone e Potenza. Per il resto ci sarà un equilibrio su cui costruire un campionato importante. Ci sarà qualche sorpresa o delusione come ogni anno. Noi vogliamo fare il meglio possibile, abbiamo alle spalle un campionato importante che fungerà da paragone ma suderemo punto su punto. Saremo umili ma ambiziosi”.

Under: “Il ballottaggio potrebbe essere tra le due fasce coperte da under o soltanto una di queste con Ronco come braccetto di sinistra. Sono soluzioni che abbiamo provato e stiamo valutando. Dobbiamo dare tempo ad alcuni giocatori di crescere, come Rossi e Di Santo”.

Mercato: “Se ci dovessero essere delle uscite provvederemo a delle entrate. A oggi, la rosa è più che completa. I nuovi si sono integrati molto bene con il gruppo”.

