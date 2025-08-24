Monopoli, Colombo: “Risultato giusto ma c’è rammarico”

Comincia con un pareggio contro il Cosenza il campionato del Monopoli. Queste le parole di Alberto Colombo, allenatore dei biancoverdi, ai microfoni di Antenna Sud nel post gara: “Il Cosenza ha dimostrato di che pasta è fatta la propria rosa perché ha dimostrato che chi lo scorso anno giocava in categorie superiori può recitare un ruolo da protagonista in questo campionato. Sarà una stagione in cui ci sarà da battagliare in ogni partita e oggi ne abbiamo avuto la prova. C’è un po’ di rammarico perché ad un certo punto il risultato era a noi favorevole ma c’è stato un errore e credo che il risultato si possa definire corretto. Sotto il profilo caratteriale la risposta non era scontata perché in campo c’erano molti ragazzi nuovi. La risposta è stata incoraggiante, abbiamo subìto lo svantaggio nei minuti successivi ma poi è uscito il carattere della squadra”.

