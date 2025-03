Monopoli, Colombo: “Latina da affrontare come una big”

Con due vittorie consecutive, il Monopoli ha dimostrato di aver ripreso il proprio percorso dopo alcuni risultati altalenanti. Un percorso da consolidare nel turno infrasettimanale contro il Latina, come dichiarato dal tecnico dei biancoverdi, Alberto Colombo, alla vigilia del match: “Anche col Catania, il Latina ha dimostrato di essere una squadra compatta. Sarà una partita da affrontare con il giusto atteggiamento per proseguire sulla strada presa nelle ultime due partite. Non sarà facile, tutti hanno degli obiettivi e incontrare squadre in corsa per la salvezza significa affrontare giocatori con il coltello tra i denti. In questo campionato, ogni partita nasconde delle insidie da affrontare nella maniera giusta dal punto di vista mentale. Affronteremo il Latina come se fosse una big perché ha giocatori di qualità e un allenatore di grande esperienza”.

Disponibili: “Tutti disponibili, esclusi Vazquez e Cascella. Pace non sta bene ma verrà in panchina”.

Miranda e Angileri: “Hanno recuperato tutti. Ha influito un terreno di gioco diverso, il quale potrebbe aver causato problematiche di natura muscolare. Cambiare continuamente superfici può portare complicanze, entrambi hanno avuto i crampi ma chi è entrato ha fatto bene”.

Viteritti o Contessa?: “Sergio è in crescita dal punto di vista fisico ma ho ancora qualche perplessità in alcune situazioni. In generale, nel turno infrasettimanale tendo a vederlo da subentrato. Purtroppo ha dovuto subìre il percorso del Taranto e deve recuperare un terreno difficile perché gli altri hanno il vantaggio di aver potuto lavorare con una certa continuità. Viteritti, in questo caso, può fornirci garanzie. I dubbi sono riferiti anche alla scelta del sistema di gioco. Se dovessimo partire a quattro, potrebbero giocare entrambi come terzini ma se dovessimo schierarci a cinque uno dei due potrebbe ricoprire la posizione di quinto”.

Possibile esclusione Turris: “Abbiamo metabolizzato questa situazione, è solo questione di tempo. Questo non deve distrarci dall’impegno di domani e dalla possibilità di consolidare questa posizione prima degli scontri diretti”

