Monopoli, Colombo: ‘Gara sofferta, bravi a credere nell’episodio’

Una partita tutt’altro che semplice quella con la Casertana per il Monopoli. Una gara sofferta, equilibrata e poco brillante, come ha sottolineato a fine match il tecnico Alberto Colombo: «È stata una partita veramente difficile, sofferta, non bella né semplice da parte nostra. L’episodio ha fatto la differenza, grazie alla bravura del singolo siamo riusciti a portare a casa tre punti che sembravano difficili da raggiungere».

L’equilibrio in campo sembrava portare inevitabilmente verso un pareggio, ma la squadra ha dimostrato carattere: «Quando trovi questo equilibrio, l’episodio può fare la differenza, ma è la mentalità a contare. Anche in giornate meno brillanti bisogna provarci fino alla fine, sfruttando ogni piccola opportunità. Questo merito va riconosciuto ai ragazzi».

Decisivo il rigore di Jacopo Pellegrini, che racconta così il momento chiave: «Mi sentivo di tirarlo, anche perché i rigoristi erano già usciti. In carriera ne ho calciati diversi. Alla prima battuta non è andata bene, ma ho ribattuto in rete. Ora ci prepariamo per i play-off: ci sarà bisogno di tutti».

