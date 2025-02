Monopoli, Colombo: “È stata la peggior partita della nostra stagione”

Al termine del match perso per 1-0 a Crotone, l’allenatore del Monopoli Alberto Colombo ha commentato così il ko del Gabbiano: “È stata la peggior partita del nostro campionato. È andato tutto in modo totalmente diverso a come l’avevamo preparata. Diamo al Crotone i meriti di questa vittoria, sono stati superiori in ogni aspetto, ma noi dobbiamo fare un mea culpa. Rispetto al piano gara non ha funzionato nulla, quindi ora facciamo ammenda e proviamo a capire cosa non ha funzionato. Fa male perdere in questo modo, abbiamo fatto poco o nulla per impensierire il Crotone. Stiamo affrontando il primo momento difficile della nostra stagione, dobbiamo essere bravi nella gestione, sia in campo che fuori. Quando i risultati ti aiutano, tutto va bene ed è tutto molto semplice, ma quando la vittoria stenta ad arrivare bisogna essere lucidi. Urge trovare la strada giusta per rientrare in carreggiata”.

