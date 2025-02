Monopoli, Colombo: “Dobbiamo ritrovare la serenità”

Gli ultimi risultati non hanno giovato alla classifica del Monopoli. Tuttavia, i biancoverdi sono ancora tra i protagonisti del Girone C con un percorso sorprendente. Un percorso che il tecnico Alberto Colombo si augura di alimentare nel prossimo match contro il Crotone: “In fase difensiva, il Crotone aggredisce alto e mette subito pressione agli avversari. È il miglior attacco del girone, ha subìto qualche gol in più ma forse è attribuibile ad un inizio di stagione non in linea con l’attuale percorso. Oggi, nonostante qualche battuta d’arresto, vedo una squadra in buona salute. Longo è riuscito a dare gli stessi concetti visti a Picerno. Dovremo essere molto attenti, con coraggio e personalità. In partite del genere, non bisogna affidarsi esclusivamente alla fase difensiva”.

Sconti diretti: “Ci sono tanti scontri diretti in questo girone, è un’abitudine che abbiamo costruito durante questo percorso e dovremo riattivarla ogni domenica. Sotto l’aspetto mentale, la settimana non è stata tra le più normali perché gli ultimi risultati hanno prodotto un risveglio più brusco. Stiamo comunque facendo un percorso importante e i ragazzi non devono dimenticarlo. Bisogna valorizzare ciò che è stato fatto e ciò che si può fare. Dobbiamo ritrovare la serenità con cui abbiamo giocato fino al Benevento. Nelle gare come quella di domani vedremo di che pasta siamo fatti dal punto di vista psicologico”.

La sfida: “Sarà una sfida interessante anche dal punto di vista tattico. Longo è un tecnico che ha soluzioni diverse in base agli avversari e fa giocare bene le sue squadre. Questo ti porta le giuste motivazioni per confrontarti un avversario di grandissimo valore”.

Rientri e indisponibili: “Calvano tornerà a respirare l’aria della squadra e della panchina. Oltre allo squalificato Angileri, l’influenza ha colpito Grandolfo e Pace ha problemi alla schiena. È stata una settimana complicata perché a turno in sette o otto hanno avuto sintomi influenzali. Si riunisce Cristallo nonostante il piccolo problema accusato nella rifinitura precedente. Tanti ragazzi hanno saltato uno o due allenamenti ma il resto del gruppo sarà presente domani a Crotone”.

Il sostituto di Grandolfo: “Le soluzioni sono tra Sylla, Yeboah e Pellegrini. Dovremo capire chi sta meglio e chi potrà darci qualcosa in più in funzione degli avversari. Sono giocatori con caratteristiche differenti”.

Possibile radiazione di Taranto e Turris: “Si spera che le decisioni giungano al più presto possibile. Questo campionato non sarà più regolare ma bisogna trovare una soluzione a breve, per gioire o ingoiare bocconi amari. Noi guardiamo a noi stessi, il presidente ha investito molto e ha operato delle scelte in base alla posizione di classifica”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author