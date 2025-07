Monopoli, Colombo: “Ripartiamo con entusiasmo e consapevolezza”

A margine della conferenza stampa di oggi, il tecnico del Monopoli Alberto Colombo ha parlato della sua conferma in panchina, delle prospettive per la nuova stagione e delle scelte condivise con la società per affrontare il prossimo campionato.

Sulla prossima stagione:

“Ripartiremo con entusiasmo. Abbiamo cercato di rinfrescare la rosa, mantenendo un’ossatura importante per dare una certa continuità, inserendo anche dei giocatori freschi. Sul profilo tattico ci sono degli aspetti da migliorare con dei giocatori con caratteristiche diverse rispetto a quelle dell’anno scorso. Gli obiettivi sono uguali a quelli della scorsa stagione. Se in quest’ultima avevamo la possibilità di fare meglio rispetto a due stagioni fa, quest’anno le attese saranno elevate. Dobbiamo essere coscienti di quello che possiamo e vogliamo fare, sapendo che ci sono delle squadre con obiettivi prestigiosi”.

Pro e contro dopo la scorsa stagione:

“La fiducia che questo gruppo può trasmettere ai nuovi è un punto a favore. È inevitabile che quello fatto durante lo scorso anno sia una base e crei delle aspettative. L’obiettivo è mantenere certi livelli sapendo che è molto difficile rimanere a certi livelli piuttosto che arrivarci”.

Sulla permanenza:

“Nel corso della carriera ognuno ha delle ambizioni. Le mie avventure professionali dopo Monopoli mi hanno portato a fare delle riflessioni. Oltre al blasone, credo che per un allenatore ci sia la necessità di poter lavorare con alcune persone di certi valori umani e soprattutto in un determinato modo. Qui conosco ogni tipo di dinamica, le persone e tutto l’ambiente di Monopoli a cui mi sono legato. So che c’è fiducia in me. È fondamentale per ogni allenatore lavorare in un ambiente del genere”.

Sul mercato:

“Abbiamo concordato con il direttore tutte le mosse fatte, sono pienamente d’accordo di tutte le scelte. La rosa è praticamente completa. Mi aspetto la disponibilità nei primi giorni di ritiro”.

