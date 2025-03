Monopoli, Colombo: “Col Cerignola gara difficile ma stimolante”

Scontro al vertice in vista per il Monopoli. Domani, infatti, i biancoverdi affronteranno l’Audace Cerignola, per difendere il terzo posto e avvicinare la seconda posizione, attualmente occupata proprio dagli ofantini: “. Sappiamo che la partita avrà un tasso di difficoltà molto alto”, ha dichiarato il tecnico del Monopoli Alberto Colombo alla vigilia del match: “Al tempo stesso, sarà una gara sarà stimolante perché affronteremo una grandissima squadra che si è stabilizzata nelle zone alte e ha frequentato meritatamente il primo posto. La nostra attenzione è rivolta all’avversario”.

Indisponibili: “Ad Angileri, Vazquez e Cascella si è aggiunto Bulevardi, per il quale non crediamo che lo stop sarà lunghissimo ma oggi è ancora dolorante”.

Il momentaneo blocco delle scommesse e le relative polemiche: “Mi sono sentito stupito e vittima di questa situazione. Siamo stati chiamati in causa per delle cose che mi hanno fatto cadere dalla luna. Mai mi sarei aspettato che potesse nascere una polemica anche perché entrambe le squadre hanno tanto da giocarsi. Mi è sembrata una polemica stranissima”.

Le condizioni di Pace: “Pace è disponibile, nell’ultimo periodo ha attraversato momenti non semplici dal punto di vista fisico e non è riuscito ad avere la stessa continuità avuta ad inizio campionato. Nelle mie valutazioni, potrebbe partire dall’inizio con lo spostamento di Greco da mezzala. Altrimenti, Freddi (Greco, ndr) giocherà da quinto. Calvano? È una risorsa che dobbiamo gestire, ha assaporato il campo per una quindicina di minuti. Sta crescendo durante la settimana, ci può dare tanto. Le alternative a Bulevardi ci sono e metteremo in campo chi riterremo più affidabile per questo match”.

Battocchio e De Risio: “Entrambi stanno bene. Carlo ha avuto un fastidio prima e durante la gara con la Casertana ma i controlli medici e il lavoro della settimana hanno scongiurato eventuali problemi. Vedo in crescita anche Battocchio. Le valutazioni sono multiple perché i giocatori hanno caratteristiche diverse. Dovremo tenere in considerazione la fisicità degli avversari e la mobilità di un giocatore rispetto all’altro. Deciderò domani”.

Pellegrini dal primo minuto?: “Sta dando risposte importanti a livello realizzativo e può insidiare la coppia Bruschi-Grandolfo. Quest’ultimo è più una prima punta, come Sylla, e ad oggi lo ritengo indispensabile. Tutto può cambiare, ci sono giocatori in crescita come Yeboah e sceglierò il partner domani prima della partita”.

Cosa teme del Cerignola?: “Temo la voglia di rivalsa dopo la sconfitta e il fatto che l’abbiano metabolizzata in queste due settimane, oltre al fatto che avranno la possibilità di giocarsi il campionato con l’Avellino. Il Cerignola accetta molti uno contro uno, noi stiamo provando a cambiare nel nostro percorso ma per gli ofantini è un marchio di fabbrica insieme alla voglia di dominare il gioco. L’Audace Cerignola è una squadra completa e qualitativa in tutti i reparti”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author