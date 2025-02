Monopoli, Colombo: “Col Benevento serviranno personalità e coraggio”

Scontro al vertice nel ‘Monday night’ del Girone C di Serie C. Domani sera, infatti, Benevento e Monopoli si sfideranno al ‘Vigorito’ in un match dal sapore di alta classifica. Una sfida commentata così da Alberto Colombo, tecnico dei pugliesi, alla vigilia: “Più si avvicina l’evento, più si percepisce l’importanza del match. Non determinerà la vittoria o la perdita del campionato ma ne conosciamo il valore. È un match importante e ci fa piacere che i ragazzi l’abbiano trasformata in una partita di cartello. Da Benevento la definiscono una sfida fondamentale e questo deve riempirci d’orgoglio perché dimostra che stiamo facendo qualcosa di importante”.

Disponibili: “Sono tutti convocati, esclusi i lungodegenti Calvano, Vazquez, Capozzi e De Palo, quest’ultimo per un attacco influenzale. Valutiamo la posizione di De Risio, poiché potrebbero esserci delle situazioni di mercato e stiamo valutando la sua possibile partenza”.

Il mercato: “Nella nostra testa c’è sempre stata la volontà di trattenere Yeboah, anche a scapito di qualche arrivo che non si è concretizzato. È fisiologico che qualcuno abbia chiesto di andare via, come Yabre. A quest’ultimo è stato proposto il rinnovo ma non è stato accettato, probabilmente per la durata del contratto e non per aspetti economici. Abbiamo preparato il match di domani nel migliore dei modi conoscendo l’importanza di questa gara. Non sarà un match decisivo ma una partita di cartello da vivere nel migliore dei modi”.

Il match col Benevento: “Mi aspetto una partita intensa, subito ad alti ritmi. Il Benevento cercherà di metterci sulla difensiva, facendoci uscire poco. Mi aspetto una partita votata all’attacco”.

I risultati dei campani e il loro gioco: “Quando si allena in una piazza importante, anche dei pareggi sembrano delle sconfitte. Non vedo una squadra in disarmo ma senza continuità di vittorie si possono formare pensieri negativi. Secondo me, però, il Benevento può ancora vincere il campionato. Ha valori importanti, la sua vocazione offensiva potrebbe darci dei problemi ma dovremo essere bravi a capitalizzare gli spazi che potrebbero concederci. Il nostro obiettivo non è quello di fare una partita sulla difensiva, ai miei chiedo personalità e coraggio come dimostrato in altri ambienti caldi”.

Ultime ore di mercato: “Se dovesse partire De Risio dovremmo trovare un sostituto che non rompa gli equilibri. L’obiettivo è trovare qualcuno che possa stare dietro Battocchio e che non faccia rimpiangere il valore di Christian o di Carlo. Se dovessimo rimanere così sarei felicissimo perché i ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario, indipendentemente dal risultato di domani. Questa squadra va elogiata e sostenuta e sono orgoglioso dei miei giocatori”.

Tommasini: “Se dovesse arrivare sarebbe potrebbe implementare il reparto d’attacco. Se non dovesse arrivare non mi fascerei la testa perché possiamo toglierci delle soddisfazioni anche con questi ragazzi”.

