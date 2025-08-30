30 Agosto 2025

Alberto Colombo

Monopoli, Colombo: “Bruschi, Sylla e Bulevardi out per il mercato. Siracusa da non sottovalutare”

Lorenzo Ruggieri 30 Agosto 2025
Dopo aver cominciato il campionato con un pareggio contro il Cosenza, il Monopoli va a caccia dei tre punti contro il Siracusa. Una sfida che giunge con il mercato ancora aperto che potrebbe portare a delle uscite in casa biancoverde, come dichiarato dal tecnico Alberto Colombo nel corso della conferenza stampa della vigilia del match: “Ci sono poi scelte dovute a questioni di mercato che riguardano Bruschi, Sylla e Bulevardi. Agli ultimi due è stato comunicato che non rientrano nei nostri progetti tecnici. Per Bruschi c’è la volontà del giocatore di andare in un’altra piazza ma al momento non ci sono le condizioni per la società. Finché non si risolverà questa situazione rimarrà qui e domani non sarà tra i convocati. Tra gli altri indisponibili, Angileri è sulla via del recupero mentre Yeboah sarà ancora assente”.

Il tecnico ha poi descritto il Siracusa come una squadra da non sottovalutare, ricca di idee e aggressività: “Complimenti agli avversari per aver dimostrato di scendere in campo delle idee e una grande aggressività nonostante l’emergenza. In Coppa e contro la Salernitana hanno ottenuto più del 60% di possesso palla. Il lavoro degli anni precedenti ha fatto sì che nonostante giocassero alcuni giovani facessero buonissime partite. È una gara da non sottovalutare, troveremo un ambiente caldo per il ritorno in Serie C e una squadra che vorrà fare del proprio meglio davanti al proprio pubblico. Dovremo essere molto attenti e abbiamo delle armi per poter mettere in difficoltà chiunque”.

Lorenzo Ruggieri

