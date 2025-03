Monopoli, Colombo: “Bravi a reagire allo svantaggio”

Dopo quattro partite senza vittorie, il Monopoli torna al successo. I biancoverdi, infatti, battono il Messina nel ventinovesimo turno del Girone C di Serie C. Un risultato commentato così da Alberto Colombo, tecnico dei pugliesi, ai microfoni di Antenna Sud: “Nel primo tempo abbiamo avuto qualche problematica, anche dal punto di vista psicologica. Sappiamo il momento che stiamo vivendo, siamo andati sotto alla prima situazione concessa agli avversari e poteva essere un macigno. Subito dopo il gol abbiamo accusato questa pesantezza ma i ragazzi sapevano che era una partita da vincere, non importava come. Sono stati bravi ad avere una reazione qualitativa, creando varie occasioni. Negli ultimi cinque minuti non abbiamo gestito con solidità come le altre volte ma oggi era fondamentale vincere. Il merito maggiore è dei ragazzi per aver reagito allo svantaggio e ci potrà aiutare ad essere più sereni nelle prossime gare. Chi è entrato lo ha fatto con il piglio giusto. Siamo contenti per Jacopo (Pellegrini, ndr), ai nuovi va dato il tempo di sbagliare ma hanno dei valori ma con la giusta fiducia potranno darci una mano. Le critiche? Le critiche vanno accettate. I ragazzi stanno facendo un grandissimo percorso, un minimo di riconoscenza gli potrebbe essere concessa. Bisogna sostenerli per il finale di stagione”.

