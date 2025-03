Monopoli, Colombo: “Affronteremo una Casertana agguerrita”

Vietato sottovalutare la Casertana. Alla vigilia del match con i campani, il tecnico del Monopoli, Alberto Colombo, ha sottolineato le insidie del match: “Sarà una partita difficile come al solito. Tra le squadre di bassa classifica, la Casertana può dare fastidio a livello tecnico e per le motivazioni. È tornato l’allenatore che conosceva già l’ambiente e ha rivoluzionato il reparto offensivo nel mercato di gennaio, portando una qualità superiore. La Casertana è sempre stata una squadra che macinava gioco. Domani troveremo una squadra rafforzata nel reparto avanzato. I nostri avversari avranno motivazioni importanti perché vorranno consolidare il distacco con il Messina. Troveremo una squadra molto agguerrita”.

Indisponibili: “Agli indisponibili Cascella, Vazquez e Angileri si aggiunge lo squalificato Cristallo. Rientra Pace, il quale verrà in panchina”.

Formazione: “Valenti e Greco? Ci sono buone probabilità che siano loro gli esterni, con la possibilità di cambiare a partita in corso. La duttilità di alcuni giocatori ci permette di ruotare il sistema ma sono sempre più convinto che l’aspetto mentale possa fare la differenza in tante partite. Avendo intrapreso una strada che ci porta ad utilizzare due sistemi di gioco, credo che la fortuna di un allenatore possa essere quella di avere giocatori in grado di adattarsi alla situazione”.

Il risultato del Crotone: “Conta molto ciò che dobbiamo fare. La concentrazione deve essere rivolta al nostro obiettivo perché troveremo un avversario ostico e in salute. Non dobbiamo farci cogliere impreparati. È impossibile fare tabelle, avremo diversi scontri diretti e saranno partite simili a quelle dei playoff”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author