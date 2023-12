Monopoli, col Crotone sarà Giornata ‘Forza Gabbiano’

In occasione della partita in programma domenica 17 dicembre 2023 alle ore 18,30 allo stadio Vito Simone Veneziani di Monopoli, tra Monopoli e Crotone , valida per la 18esima giornata del campionato Serie C NOW, si terrà la prima delle due giornate “Forza Gabbiano”, escluse dall’abbonamento stagionale alle gare interne dei biancoverdi.

In vista del match che di fatto chiude il 2023 sportivo allo stadio Veneziani, il Monopoli, pur istituendo la giornata “Forza Gabbiano” intende premiare i suoi sostenitori più fedeli offrendo la possibilità di acquistare il biglietto a un prezzo speciale e allo stesso tempo li chiama a farsi portavoce della loro passione attraverso la promozione “Porta un amico”.

Cosa prevede la promozione “Porta un amico”?

L’iniziativa “Porta un amico” prevede un prezzo speciale per gli abbonati che porteranno con sé uno o più non abbonati (la tariffa unica, in questo caso, si applica sia all’abbonato che ai non abbonati accompagnatori).

Dove è possibile aderire alla promozione “Porta un amico”?

Solo in prelazione e solo presso il Centro Coordinamento Biancoverde Monopoli, aperto in questi orari: dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 16,30 alle 20,30, a partire da oggi lunedì 11 dicembre 2023, fino a giovedì 14 dicembre 2023 . Da venerdì 15 dicembre 2023, invece, al via la vendita libera presso tutti gli altri punti vendita del circuito Ciaotickets.

Quali sono le tariffe per chi aderisce all’iniziativa?

Sarà prevista una tariffa unica (senza ulteriori riduzioni) per ciascun settore:

Tribuna: € 15,00 prevendita inclusa

Distinti: € 10,00 prevendita inclusa

Curva: € 7,00 prevendita inclusa

E per chi non aderisce all’iniziativa?

Per i non abbonati e per gli abbonati che non aderiscono alla promo si applicano i prezzi ordinari della stagione 2023/2024 (maggiorati di 2 euro per la prevendita):

Tribuna: Interno € 25,00 / Ridotto € 18,00

Distinti: Interno € 16,00 / Ridotto € 12,00

Curva: Intero € 10,00 / Ridotto € 7,00

Il ridotto si applica a: donne, over 65, ragazzi tra i 6 ei 18 anni compiuti, invalidi fino al 99% e disabili al 100% con e senza accompagnatore.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp