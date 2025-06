Monopoli, Claudio Cristallo passa al Campobasso

Come anticipato in mattinata, Claudio Cristallo riparte dal Campobasso. Il calciatore nell’ultima stagione al Monopoli e in scadenza con il club biancoverde firma un biennale. Di seguito, il comunicato ufficiale:

“Claudio Cristallo è ufficialmente un nuovo calciatore del Campobasso FC (contratto biennale). Classe 2003, di Barletta,è uno di quei giovani che hanno già dimostrato sul campo di meritare palcoscenici rilevanti. Il suo percorso parla chiaro. Nato e cresciuto nel vivaio del Monopoli, Cristallo ha mosso i primi passi seri in Serie D: nella stagione 2021-22 con il Francavilla in Sinni, diventando un punto di riferimento e protagonista nella corsa playoff. Nel 2023 in prestito al Barletta, poi il salto di qualità: il ritorno a Monopoli, questa volta in Serie C, dove ha esordito e si è guadagnato minuti importanti, consolidandosi come un terzino moderno e affidabile, capace di spingere e difendere con continuità”.

