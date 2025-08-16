16 Agosto 2025

Monopoli: Cibo da casa nel lido, il proprietario fa chiarezza

Flavio Insalata 16 Agosto 2025
Una discussione telefonica che ha fatto il giro del web, la concessione di introdurre cibo per il bambino intollerante al glutine e anche per il fratellino ma con la preghiera di consumarlo ai tavolini e non sotto l’ombrellone. Viero Affatato, proprietario del Lido Marzà, spiega la sua versione dei fatti e apre a chi ha esigenze alimentari particolari.

