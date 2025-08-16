Monopoli: Cibo da casa nel lido, il gestore fa chiarezza

Una discussione telefonica che ha fatto il giro del web, la concessione di introdurre cibo per il bambino intollerante al glutine e anche per il fratellino ma con la preghiera di consumarlo ai tavolini e non sotto l’ombrellone. Viero Affatato, gestore del Lido Marzà, spiega la sua versione dei fatti e apre a chi ha esigenze alimentari particolari.

