Monopoli, Chiricallo: “Risolto il contratto di Bulevardi, domani arriva Calcagni”

Movimenti in uscita per il Monopoli nell’ultimo giorno di mercato. Ai microfoni di Antenna Sud, il direttore sportivo dei biancoverdi Marcello Chiricallo ha annunciato anche l’addio di Bulevardi e l’innesto di un nuovo giocatore: “Sylla è stato ceduto a titolo definitivo al Foggia e abbiamo risolto il contratto di Bulevardi. Domani dovrebbe firmare Calcagni del Novara. Sono soddisfatto, avevamo già fatto in precedenza il mercato e abbiamo cercato di trovare delle soluzioni. Oggi Monopoli è una piazza ambita, avevamo fatto quanto programmato inizialmente con la presidenza. Avevamo diversi giocatori in scadenza.”.

Tra i colpi messi a segno dal Monopoli in questa sessione estiva di mercato figura Giovanni Volpe dal Catanzaro: “La trattativa di Volpe è nata dopo aver saputo che non avremmo continuato con Bruschi”, ha ammesso Chiricallo: “Abbiamo puntato su un giocatore giovane e importante, sui cui crediamo”.

