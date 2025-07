Monopoli, Chiricallo: “Obiettivo primario la salvezza, ma cercheremo anche soddisfazioni”

In occasione della conferenza stampa di inizio stagione, il direttore sportivo del Monopoli Marcello Chiricallo ha fatto il punto sulla situazione biancoverde, tra mercato, obiettivi e consapevolezze maturate dopo l’ultima annata. Di seguito, le sue parole ai nostri microfoni di Antenna Sud.

Sulla prossima stagione:

“Ripartiamo con tanta umiltà e consapevolezza di quello che è stato fatto lo scorso anno. Siamo una squadra e una società che dovrà mantenere in primis la categoria. Se ci saranno delle soddisfazioni da prendersi, non mancheremo sotto quest’aspetto”.

Sul mercato:

“L’obiettivo è di rinfrescare la rosa. Cercare di inserire anche dei giocatori più giovani per cercare di arrivare agli obiettivi prefissati. La squadra è completa al 90%. Inseriremo sei giovani, in particolare un altro portiere e qualche altro under negli altri reparti. Per degli altri inserimenti dovremo fare altre uscite”.

Pro e contro dopo la scorsa stagione:

“Abbiamo consapevolezza nei nostri mezzi, ci sono parecchi giocatori dello scorso anno. I punti a sfavore potrebbero nascere se pensiamo che sia facile raggiungere quegli obiettivi. Lo scorso anno è stato fatto un campionato al di sopra di quelle che erano le aspettative. Dobbiamo avere l’umiltà di ripartire con lo stesso spirito che ci ha contraddistinto durante lo scorso anno”.

La direzione del progetto:

“Vedere questa società per l’undicesimo anno consecutivo in questa categoria è molto bello. Dobbiamo avere una sostenibilità economica. Oggi i campionati costano tantissimo. Dobbiamo mantenere in linea l’aspetto economico con l’aspetto tecnico. La nostra è una realtà solida e importante, ma deve rendersi conto che ci sono delle corazzate che possono avere delle potenzialità economiche diverse dalle nostre. Dobbiamo concentrarci sul mantenimento della categoria, ma vogliamo anche noi toglierci le nostre soddisfazioni”.

