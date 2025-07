Monopoli, Chiricallo: “Domani annunceremo Bordo e due under”

Obiettivo ringiovanire la rosa. Dopo le partenze di Vazquez e Grandolfo, il Monopoli si sta rifacendo il volto. Gli arrivi di Tirelli e Longo rappresentano solo i primi tasselli del nuovo corso biancazzurro, come dichiarato dal ds Marcello Chiricallo nello Speciale Calciomercato in onda su Antenna Sud: “L’obiettivo è quello di cercare di ringiovanire la rosa. Abbiamo tanti giocatori sotto contratto fino al 2026, la società non ha intenzione di prolungarli. Valuteremo prima di decidere. L’arrivo dei nuovi giocatori fa capire che ripartiremo dal minutaggio e dalla volontà di immettere ragazzi di età diversa. Tirelli e Longo sono giocatori che seguivo da tempo, entrambi erano a scadenza e non era facile arrivarci. Entrambi hanno già la giusta esperienza nella categoria, Longo è una prima punta strutturata, mentre Tirelli ha fatto molto bene a Ravenna, meno ad Ascoli nella prima fase mentre alla Giana Erminio si è rivelato uno degli attaccanti più importanti della Serie C. Capisco le esigenze dei giocatori che sono partiti ed è giusto che la società li abbia assecondati”.

Chiricallo ha poi preannunciato altri arrivi: “Domani ufficializzeremo Bordo, ci serviva un giocatore in quel reparto. Verranno annunciati anche due under, un 2005 quinto di sinistra e un braccetto sinistro 2004”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author