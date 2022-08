Il Monopoli perde uno dei pezzi più pregiati della sua rosa. Il club biancoverde ha ceduto Guiebre al Modena. L’ufficialità è arrivata nella tarda mattinata di martedì 23 agosto con una nota del club. “Il Monopoli 1966 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Modena FC per la cessione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Abdoul Razack Guiebre. L’esterno sinistro classe ’97 arrivato a Monopoli nella stagione 2020/21, ha collezionato 72 presenze, 2 gol e 12 assist con la maglia biancoverde. La Società ringrazia Guiebre per l’impegno profuso in biancoverde, augurandogli le migliori fortune umane e professionali”. (Guiebre nella foto SS Monopoli)