Monopoli Calcio | Nel mirino il record di punti in Serie C

16 vittorie in terza serie nazionale, 16 gol di Fella e 9 successi esterni. Il tutto condito dalla bella notizia del rinnovo contrattuale di Massimo Tazzer fino al 2022 giunto nelle scorse ore. Il Monopoli macina primati, lo fa con una squadra che non ti aspettavi e con gli uomini meno attesi. Mai prima di ora, infatti, la squadra aveva conquistato ben 16 vittorie tra i professionisti e in terza serie nazionale, con la squadra che si era fermata a 15 in serie C2 e a 14 due anni fa nella stagione di serie C 2017/2018. Da record è anche Fella con le sue 16 marcature. In C1 Gustavo Ghezzi e Bartolomeo Di Michele erano arrivati a 14, in C2 Ceccarelli e Marcello avevano raggiunto quota 16, ma quella era quarta serie nazionale. Anche i 9 successi esterni non erano mai stati raggiunti in C1 o in Lega Pro, mentre mancano all’appello ancora il numero di punti e la posizione. Se per quota 53 manca solo una vittoria per giungere quinti servirà lo sprint finale e il mantenimento delle distanze da Ternana e Catanzaro che, visto l’andamento delle ultime settimane sembra tutto fuorché impossibile.