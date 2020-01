Monopoli Calcio | L’amministratore Unico Laricchia annuncia le dimissioni

Condividi



L'Amministratore Unico del Monopoli Calcio Alessandro Laricchia annuncia le dimissioni dal suo incarico societario. Lo ha dichiarato il dirigente barese al termine della sfida tra Monopoli e Ternana, terminata a reti bianche. Queste le dichiarazioni di Laricchia in zona mista: "Mi dimetto dal mio incarico ma rimarrò in società sino al termine della stagione". Alla base ci sarebbe il rapporto non idilliaco con l'amministrazione comunale e con la tifoseria, che oggi non ha risposto in maniera importante ad un appuntamento storico per il calcio monopolitano.