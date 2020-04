Monopoli Calcio | Ecco i contratti in scadenza al 30 giugno

Condividi

Jefferson, Carriero, Hadziosmanovic, Maestrelli, Pecorini, Tsonev, Salvemini, Antonacci, Cuppone. Sono questi i maggiori protagonisti della stagione che il Monopoli potrebbe perdere il 30 giugno qualora non fossero rinnovati d’ufficio i contratti o, nella peggiore delle ipotesi, la stagione non riprendesse e si passasse direttamente alla stagione 2020/2021. Una serie di fine prestito e giocatori a scadenza che la società sta già valutando se confermare in vista dell’anno prossimo. I primi due della lista, ovviamente, sono quelli su cui si riflette di più. Jefferson, nonostante qualche infortunio di troppo, si è rivelato un giocatore di tutto rispetto per la Serie C, forse addirittura di categoria superiore. 5 gol e tanta presenza in area di rigore ad aprire la strada a Fella. Il suo prestito scade tra due mesi così come il contratto con il Monza. Dal 1 luglio sarà libero di trovarsi squadra e i buoni rapporti tra il Monopoli e l’attaccante potrebbero indurre il club a fare un sacrificio. Discorso diverso per Carriero. I biancoverdi potranno esercitare il diritto di riscatto per assicurarsi le prestazioni anche nella prossima stagione oppure rivenderlo magari in serie B. Al giovane Antonacci la società dovrebbe far sottoscrivere il contratto mentre si valutano le prestazioni di Pecorini per un possibile rinnovo. Salvemini tornerà al Potenza, così come Cuppone farà rientro al Pisa ma non è escluso che successivamente si intavolino delle trattative per il loro acquisto. Stesso discorso per Hadziosmanovic e Maestrelli con Sampdoria e Arezzo. Tsonev si stava mettendo in luce nelle ultime gare. Una ripresa del campionato sarà fondamentale per delineare il futuro del bulgaro.