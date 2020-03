Monopoli Calcio | Dagli appelli per riempire lo stadio alle porte chiuse

Condividi

Dagli appelli per riempire il Veneziani ad uno stadio che, per la necessità primaria di salvaguardare la salute pubblica, sarà tristemente vuoto. Saranno delusi i tanti monopolitani pronti ad andare allo stadio per assistere al match contro la Casertana, ma la necessità di ridurre i contagi da Covid 19 è la priorità. Il Monopoli si prepara alla sfida contro i campani, che coinciderà con il giorno della festa della donna, consapevole di non poter ricevere la spinta dei propri tifosi. Niente ingresso gratuito per le donne, quindi, e niente tifosi nei settori per una squadra che comunque farà di tutto per portare a casa i 3 punti e continuare a far sognare la propria gente, anche a distanza. Tutti incollati alle tv per seguire i biancoverdi, che hanno ritrovato Jefferson e Arena, tornati in gruppo dopo la settimana svolta a parte. Poche, invece, le possibilità di vedere Moreo e Triarico, con il primo che sta proseguendo il recupero e il secondo che non si allena ancora. La società sta proseguendo con le iniziative sui social, in un periodo delicato in cui la salute viene prima della necessità di unire tifosi e squadra. Stadio vuoto ma entusiasmo ancora pieno. Il Monopoli sa di non essere solo e vuole continuare a stupire ancora.